Борис Дубровский подписал распоряжение о создании индустриального консультативного совета

В Челябинской области создан индустриальный консультативный совет при губернаторе. Соответствующее распоряжение подписал глава области Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

Возглавил совет Борис Дубровский, заместителем назначен вице-губернатор Руслан Гаттаров. В его состав также вошли представители бизнеса и органов государственной власти региона.

Главной целью нового органа станет содействие процессу модернизации Челябинской области в экономической и социальной областях посредством использования инновационнык технологий, инновационной и высокотехнологичной продукции.

Совет будет вырабатывать предложения по совершенствованию государственной инновационной политики региона, рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов области, а также предложения по формированию и развитию инновационной экосистемы.