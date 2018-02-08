МВД проверяет заявление основателя "Додо-пиццы" о неэтичном поведении полиции на допросе

Полиция проводит проверку после жалобы о неэтичном обращении со стороны сотрудников МВД владельца сети "Додо Пицца" Федора Овчинникова, допрошенного в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков.

"По факту сообщения гражданина о якобы неэтичном общении с ним со стороны сотрудников полиции проводится проверка", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного главка полиции.

Как заявили в МВД, в ноябре и январе в одной из пиццерий сети, расположенной в проезде Дежнева были обнаружены пакеты с наркотиками весом 550 г и 200 г. В обоих случаях наркотики были найдены работниками ресторанов. Были возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотиков).

"В рамках производства по указанным уголовным делам на допрос был вызван владелец сети пиццерий. 7 февраля 2018 года указанный гражданин прибыл в cледственное подразделение Отдела МВД России по району Южное Медведково, где был допрошен в качестве свидетеля", - сообщили в МВД.

Ранее владелец сети "Додо Пицца" Овчинников сообщил в фейсбуке, что его вызвали на допрос в рамках расследования уголовных дел по статье 228.1 УК РФ. По его словам, дела были возбуждены из-за присланного в правоохранительные органы сообщения о том, что сеть пиццерий используется как прикрытие для торговли наркотиками из Латинской Америки.