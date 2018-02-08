Депутаты Краснокамска отправили в отставку спикера городской думы

Сегодня на внеочередном заседании думы Краснокамска, депутаты рассмотрели вопрос о снятии с должности председателя Галины Ушаковой, сообщает "Ъ".

Инициативу поддержали 11 из 20 депутатов. Наиболее вероятным кандидатом на пост спикера называют заместителя госпожи Ушаковой Ольгу Бутылеву. Галина Ушакова продолжит работать в думе в качестве депутата.

Бывший спикер городской думы считает, что ее отставка связана с тем, что она не может препятствовать исполнению требований Верховного суда по сложению полномочий депутатов Константина Самойлова и Галины Коротких.

"Наверное, мне ставятся в вину хорошо выполняемые мной должностные обязанности. Нужно выполнять решение Верховного суда. Мы воевали за коллег до последнего, но закон есть закон и его нужно исполнять", – прокомментировала Галина Ушакова.

Напомним, прокуратура пытается лишить народных избранников полномочий из-за неверно заполненных деклараций о доходах за 2015 г. Депутат Галина Коротких в разговоре с корреспондентом Накануне.RU отказалась давать какие-либо комментарии.