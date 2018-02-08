Член Общественного совета Ространснадзора усомнился в возможности создать пассажирскую версию Ту-160

Председатель Комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов скептически отнесся к идее создания пассажирской версии Ту-160. Мнение о невозможности использовать технологию сверхзвука для создания пассажирского лайнера на базе бомбардировщика специалист отрасли выразил в ходе пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения Казанского авиазавода имени Горбунова выступил с предложением создать пассажирскую версию Ту-160. По его мнению, такой пассажирский лайнер будет востребован в России с учетом дальности перелетов.

"Когда профессионалы отрасли услышали это предложение Путина, сразу возникла мысль посоветовать освободить от занимаемой должности советника, который ему это подсказал. Это не просто "игрушечка", Ту-160 - это самолет 200 т веса. Переделать его просто так и назвать гражданским, посадить нас всех на сверхзвук невозможно", - прокомментировал Смирнов.

По его словам, самолет потребует существенной переделки в случае реализации такой идеи, поскольку в нем использованы технологии 50-летней давности. "А гражданская авиация развивается ежедневно. Во-вторых, расходы авиакеросина в нем больше, чем на Ту-144, который прекратили из-за нерентабельности", - сказал эксперт.

По мнению Смирнова, такой сверхзвуковой пассажирский самолет может быть создан для сегмента "небольшой, деловой авиации" с созданием абсолютно новых технологий.

Как отметил заместитель директора дирекции перспективных научных проектов Московского авиационного института Сергей Грачев, в МАИ уже трудятся над разработкой сверхзвукового пассажирского самолета. Однако технологии в нем были заложены раньше предложения президента и "имеют существенные отличия от бомбардировщика Ту-160".

"Тематика крайне перспективная, непростая, говорить о том, когда он будет реализован, пока рано. Важно, чтобы при его проектировании применялись современные подходы к конструированию, материаловедению и к организации процесса проектирования и производства", - прокомментировал Грачев.