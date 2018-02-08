"Нужны не только "жаренные" факты и криминал": свердловская полиция и журналисты подписали соглашение о взаимодействии

В среду, 7 февраля, в свердловском гарнизоне полиции в торжественной обстановке Общественный совет при ГУ МВД области в лице председателя Владимира Красильникова, региональные полицейский главк в лице начальника Михаила Бородина и Творческий Союз журналистов в лице Александра Левина подписали соглашение о взаимодействии. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

По его данным, памятное мероприятие прошло в музейном комплексе главка в присутствии личного состава, общественников, ветеранов, а также представителей электронных и печатных СМИ. Председатель Совета Владимир Красильников в своем выступлении отметил, что главная задача общественников – добиться объективной оценки деятельности органов внутренних дел. Проведенный масштабный опрос населения в 2017 году показал, что 85% респондентов удовлетворены работой полиции по обеспечению законных интересов граждан, это на 5% выше показателя 2016 года. Больше всего, по данным мониторинга, люди доверяют своим участковым уполномоченным. Это вполне объяснимо, так как именно эта служба чаще всего соприкасается с населением. Подписанное соглашение позволит более активно и плодотворно информировать жителей региона не только об имеющихся проблемах, но и о многочисленных положительных наработках в сфере защиты интересов граждан, о фактах героизма и мужества, проявленных сотрудниками системы МВД.

Александр Левин, в свою очередь, рассказал, что взаимодействие представителей СМИ и силовых структур на Среднем Урале в принципе налажено давно, но в этом деле нет предела совершенству, поэтому необходимо развивать его. Работа по подготовке Соглашения при усилии всех сторон проведена колоссальная. От себя лично и от всех членов Творческого Союза Журналистов Свердловской области, которых на сегодняшний день уже порядка 1 тыс. 100 человек, глава организации поблагодарил Общественный совет и главу МВД региона за оказанное доверие, подчеркнув, что в состав Союза входят и представители правоохранительных органов, помогая создавать объективную картину происходящего в СМИ.

Генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин сказал, что сегодняшняя система МВД России открыта для общества больше других федеральных служб.

"Важно понимать, что журналисты в определенной степени ответственны за экономическую привлекательность области. Акцентируя внимание лишь на негативных аспектах жизни, создается в целом не самая красочная картина. Между тем, Свердловская область весьма привлекательна для всевозможных инвесторов. Люди, в том числе те, кто в силу определенных причин, способен оценить происходящее вокруг лишь по новостным выпускам телевидения, должны получать объективную и всестороннюю картину жизни, а не только так называемые "жаренные" факты и криминал. К сожалению, позитивные вещи, а их всегда многократно больше, нередко остаются в тени", - отметил генерал Бородин.

Владимир Красильников вручил Александру Левину созданную Советом книгу "Великая Победа", а председатель областного Совета ветеранов Владимир Ралдугин подарил почетному гостю памятную книгу об истории органов внутренних дел региона. Также он презентовал брошюру под названием "Я гражданин России", созданную для подрастающего поколения, отметив, что акция по вручению молодым людям паспортов и значков выиграла грант президента страны. Кроме того, Ралдугин довел до участников встречи, что благодаря трудоемкой работе и поддержке ряда региональных министров удалось утвердить проект монумента Славы и гордости, посвященного погибшим сотрудникам силовых структур, который будет возведен на площадке за Дворцом молодежи в Екатеринбурге. В планах Совета ветеранов также добиться появления там историко-патриотического парка.