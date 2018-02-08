Парад в Пхеньяне посетила делегация посольства КНР

"Делегация посольства Китая в КНДР приняла приглашение посетить военный парад в Пхеньяне" – цитирует представителя МИД КНР Гэн Шуана портал Sina.com. Вместе с тем в китайском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в настоящее время наблюдается редкое для ситуации на полуострове затишье, заслуживающее того, чтобы его оберегали обе стороны.

Китай является важнейшим внешнеэкономическим партнёром Северной Кореи, кроме того, обе страны связаны договором о взаимопомощи, действующим до 2021 г. Однако, развитие Пхеньяном ракетно-ядерной программы вызывает недовольство Пекина. КНР последовательно голосует за экономические санкции в отношении Северной Кореи.

За день до открытия Олимпийских игр Корейская Народная Армия провела масштабный парад, в котором, в частности, были показаны новейшие образцы межконтинентальных баллистических ракет. Таким образом Пхеньяну удалось продемонстрировать военную мощь, не нарушая постановлений Совбеза ООН.