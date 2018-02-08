В "Синара-Девелопмент" заявляют, что иск Минспорта по "Екатеринбург-Арене" пока не получили

В "Синара-Девелопмент" опровергают нарушения сроков со сдачей "Екатеринбург-Арены", из-за чего у компании возможно судебное разбирательство с Минспорта РФ.

На днях стало известно, что ведомство подало шесть исков к подрядчикам строек стадионов к ЧМ-2018, общая сумма исков – почти 3 млрд руб.

Как сообщалось ранее, два иска (на 555,5 и 609,7 млн руб.) поданы к ПСО "Казань" (стадионы в Саранске и Самаре), два (на 531,6 и 483,5 млн руб.) к "Стройтрансгазу" (возводил арены в Волгограде и Нижнем Новгороде), а также к "Крокус Интэрнэшнл" (на 385,6 млн руб., подрядчик строил стадионы в Ростове-на-Дону и Калининграде) и к "Синара-Девелопмент" (на 349,5 млн руб., компания реконструировала арену в Екатеринбурге). В Миниспорта пояснили, что иски связаны с просрочкой исполнения контрактов по строительству стадионов.

В АО "Синара-Девелопмент" (входит в дивизиональный холдинг "Группы Синара") пояснили Накануне.RU, что на текущий момент исковое заявление Минспорта России в их адрес не поступило, а срок контракта по строительству работ нарушен не был.

"В настоящее время исковое заявление Минспорта России в адрес АО "Синара-Девелопмент" не поступило, в связи с чем прокомментировать основания заявленных требований не представляется возможным. Вместе с тем поясняем, что обозначенный в госконтракте срок завершения работ по строительству "Екатеринбург-Арены" не был нарушен (окончание строительства – 31.12.2017г.), подтверждением чему является получение 29 декабря 2017г. заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (ЗОС)", - ответили на запрос Накануне.RU в центре общественных связей группы "Синара".

Между тем, согласно информации из картотеки арбитражного суда Свердловской области, в данный момент иск к компании проходит стадию регистрации. О том, будет ли в итоге он принят к рассмотрению, станет ясно в течении пяти рабочих дней.

Добавим, что екатеринбургский Центральный стадион (на время проведения ЧМ-2018 "Екатеринбург Арена") был построен в 1953-1957 годах, с 2006 по 2011 год спортивное сооружение уже находилось на реконструкции. А с 7 октября 2015 по 29 декабря 2017 была проведена новая реконструкция стадиона, и объект приведен к соответствию требованиям ФИФА для Чемпионатов мира и Ростехнадзора. Тестовые матчи на стадионе в преддверии проведения летнего мундиаля пройдут 1, 15 апреля и 6 мая.