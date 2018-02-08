Путин призвал ученых отказаться от устаревших и неэффективных методов

Россия должна отказаться от поддержки устаревших и неэффективных подходов в науке, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

По словам президента, "страна ждет от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей, придать мощную динамику развитию России".

Он отметил, что на решение данных задач должны быть нацелены проекты научных институтов, программы НИКРов, министерств, ведомств. Сильные ученые и исследовательские коллективы должны получать содействие, добавил президент.

"При этом ключевой принцип государственной поддержки - это конкретный, практический результат создания глобальных конкурентных продуктов и прорывных технологий", - цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, в декабре сообщалось, что уральские инженеры разработали паровую турбину, аналогов которой нет в мире. Уникальной ее делает малый размер в сочетании с высокими техническими параметрами, а также отсутствие громоздких сопутствующих - масляной ванной и редуктора. Разработчики уверены: в будущем турбина ПТМ-30 сможет заменить широко востребованные сегодня в промышленности импортные турбины, например, Siemens.