Путин в Сочи примет президента ФИФА

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино встретятся в Сочи 12 февраля. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

"По-моему, в феврале будет два приезда Инфантино. Интенсивные все ближе и ближе (к старту чемпионата мира - прим.) будут встречи, приезды", - цитирует Мутко ТАСС.

Вице-премьер напомнил, что перед чемпионатом мира также запланирован инспекционный визит.

"В мае месяце будет только усиливаться взаимодействие", - добавил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России летом 2018 года. Ранее Джанни Инфантино выразил уверенность, что никаких инцидентов на нем не случится.