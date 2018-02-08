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08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Зауральские депутаты проголосовали за уменьшение расходов региональной казны на 770 млн рублей
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Елена Лукашук (2017) | Фото:Накануне.RU

В Кургане прошло внеочередное заседание областного парламента, на нем присутствовали 26 депутатов. Открывая собрание, спикер парламента Дмитрий Фролов извинился перед народными избранниками за то, что пришлось встретиться незапланированно, передает корреспондент Накануне.RU.
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Депутаты Сергей Муратов, Александр Брюханов и Владимир Левитский не смогли присутствовать на заседании, направив письменные заявления. Дмитрий Фролов пригласил к микрофону начальника финансового управления Зауралья Елену Лукашук, которая назвала парламентариям все цифры и суммы, которые включены в проект рассматриваемого закона "О внесении изменений в Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Лукашук выразила надежду на то, что расходы региональной казны будут профинансированы из федерального бюджета.

"Нам нужно работать в этом направлении", - уточнила чиновница.

Елена Лукашук(2017)|Фото:Накануне.RU

Начальник финуправления сообщила депутатам, что с учетом принятых изменений основные параметры казны в этом году составят по доходам - 37 млрд 462 млн 700 тыс. рублей, по расходам - 39 млрд 918 млн рублей. Дефицит бюджета при этом составляет 2 млрд 455 млн 300 тыс. рублей.

Также Лукашук отметила, что собственные налоговые доходы зауральского бюджета уменьшатся на 1 млрд рублей, однако произойдет увеличение безвозмездных поступлений из Москвы, сумма небольшая - 329 млн 600 тыс. рублей. Всего расходы региональной казны с принятием данного закона уменьшатся на 770 млн 400 тыс. рублей.

После доклада Лукашук ни у кого из депутатов не возникло вопросов - поинтересовался лишь спикер Дмитрий Фролов. Он спросил, насколько вырастут расходы бюджета с повышением МРОТ. Лукашук ответила, что прирост составит около 1,5 млрд рублей, однако уточнила, что это лишь предварительный расчет.

Депутаты проголосовали за принятие данного закона сразу в двух чтениях.

Дмитрий Фролов(2016)|Фото:Накануне.RU

Следующее заседание областной думы Зауралья запланировано на 27 февраля.

Другие новости по темам: бюджет, Курган, заседание, дума, Зауралье, поправки, дефицит, депутаты
08.02.2018 14:02 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
16:02 Екб


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Зауральские депутаты проголосовали за уменьшение расходов региональной казны на 770 млн рублей
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