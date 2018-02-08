Зауральские депутаты проголосовали за уменьшение расходов региональной казны на 770 млн рублей

В Кургане прошло внеочередное заседание областного парламента, на нем присутствовали 26 депутатов. Открывая собрание, спикер парламента Дмитрий Фролов извинился перед народными избранниками за то, что пришлось встретиться незапланированно, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты Сергей Муратов, Александр Брюханов и Владимир Левитский не смогли присутствовать на заседании, направив письменные заявления. Дмитрий Фролов пригласил к микрофону начальника финансового управления Зауралья Елену Лукашук, которая назвала парламентариям все цифры и суммы, которые включены в проект рассматриваемого закона "О внесении изменений в Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Лукашук выразила надежду на то, что расходы региональной казны будут профинансированы из федерального бюджета.

"Нам нужно работать в этом направлении", - уточнила чиновница.

Начальник финуправления сообщила депутатам, что с учетом принятых изменений основные параметры казны в этом году составят по доходам - 37 млрд 462 млн 700 тыс. рублей, по расходам - 39 млрд 918 млн рублей. Дефицит бюджета при этом составляет 2 млрд 455 млн 300 тыс. рублей.

Также Лукашук отметила, что собственные налоговые доходы зауральского бюджета уменьшатся на 1 млрд рублей, однако произойдет увеличение безвозмездных поступлений из Москвы, сумма небольшая - 329 млн 600 тыс. рублей. Всего расходы региональной казны с принятием данного закона уменьшатся на 770 млн 400 тыс. рублей.

После доклада Лукашук ни у кого из депутатов не возникло вопросов - поинтересовался лишь спикер Дмитрий Фролов. Он спросил, насколько вырастут расходы бюджета с повышением МРОТ. Лукашук ответила, что прирост составит около 1,5 млрд рублей, однако уточнила, что это лишь предварительный расчет.

Депутаты проголосовали за принятие данного закона сразу в двух чтениях.

Следующее заседание областной думы Зауралья запланировано на 27 февраля.