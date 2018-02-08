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политика ;  | комментариев: 1
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В Югре стартовал первый международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица"
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Форум &quot;Нефтяная столица&quot; (2018) | Фото: admhmao.ru

В Сургуте сегодня стартовал первый Международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица". В течение двух дней на базе Сургутского государственного университета ведущие мировые эксперты будут обмениваться опытом и обсуждать перспективы в развитии нефтегазовой отрасли, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Программу форума открыло пленарное заседание с участием полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских, губернатора Югры Натальи Комаровой и заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова.

В своем приветственном слове Игорь Холманских отметил значимость того, что первый форум "Нефтяная столица" проходит на территории Ханты-Мансийского автономного округа - ведущего добытчика нефти и одного из крупных производителей нефти в мире.

Форум "Нефтяная столица"(2018)|Фото: admhmao.ru

По его словам, сегодня нефтегазовый комплекс является одним из ключевых секторов отечественной экономики - Россия входит в число мировых лидеров по добыче углеводородов, производству нефтепродуктов и экспорту энергоресурсов.

"Очень важно проводить такие мероприятия, в рамках которых обсуждаются стратегические задачи и развитие технологий. Это способствует немалому вкладу в создание интеллектуального потенциала нефтяной отрасли, предоставляя возможность молодежи встретиться с мэтрами нефтяной промышленности, ведущими экспертами и авторитетными специалистами", - подчеркнул Игорь Холманских.

Он также добавил, что у участников форума есть уникальная возможность поделиться своими разработками и обсудить новейшие технологии в нефтедобывающей отрасли.

Форум "Нефтяная столица"(2018)|Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что экономика XXI века – это экономика людей. Интеллектуальная составляющая в процессах глобального экономического развития возросла.

"Мы создаем благоприятные условия для самореализации молодых людей, для развития вашего таланта. Нефтяная столица» должна стать местом для сотрудничества и научного обмена сотрудниками. Нам нужно, чтобы лучшие ученые, профессора, преподаватели выбирали место работы и жительства в автономном округе. Уверена, форум внесет свой вклад в формирование новой модели "умной экономики", основанной на инновационной трансформации нефтегазодобывающей отрасли", - заявила глава региона.

Форум "Нефтяная столица"(2018)|Фото: admhmao.ru

Из запланированных тем для обсуждения на форуме глава региона выделила наиболее актуальные вопросы в нефтегазовой отрасли: кибербезопасность, моделирование цифровых месторождений, проблемы и методы стимулирования компаний по разработке трудноизвлекаемых запасов, цифровой суверенитет.

Также губернатор Югры добавила, что в структуре запасов нефти округа около 30 % составляют трудноизвлекаемые запасы. В Ханты-Мансийском автономном округе созданы все условия для разработки трудноизвлекаемых запасов. Компания "Газпром нефть" при содействии правительства РФ, автономного округа реализует Национальный проект "Бажен". Трудноизвлекаемые запасы – новые экономические горизонты.

"Рассчитываем, что молодые ученые, преподаватели вузов, предприниматели, работающие в высокотехнологичных сферах, загорятся идеей, вовлекутся в реализацию стратегии. Механизмы для участия созданы. Желаю плодотворной работы, новых открытий, успехов", - обратилась к присутствующим глава региона.

Форум "Нефтяная столица"(2018)|Фото: admhmao.ru

Участники пленарной дискуссии обсудили приоритетные направления и перспективы развития добычи нефти в Югре, роль Российского фонда фундаментальных исследований в реализации Стратегии научно-технологического развития страны и современные методы увеличения нефтеотдачи в условиях Западной Сибири.

Кроме того, профессор факультета химической и нефтяной инженерии в Университете Калгари (Канада) Радж МЕТА поделился опытом эффективного взаимодействия университетской науки и промышленности в Канаде, а главный научный сотрудник японского технолого-инженерного центра компании Idemitsu Kosan Co Рузо Танака рассказал о разработке информационной системы для подробного описания фракций тяжелых нефтей.

В программу мероприятий форума также включены Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов "Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов", круглые столы с ведущими экспертами ТЭК.

Форум "Нефтяная столица"(2018)|Фото: admhmao.ru

На площадке форума открыта первая специализированная выставка инновационных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса "Инновации. Развитие - 2018". Свои идеи и разработки в области ТЭК на выставке представили российские и иностранные инновационные предприятия, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, а также индивидуальные изобретатели - авторы инновационных проектов в сфере ТЭК.

В рамках выставки проходит конкурс инновационных проектов. Он проводится по следующим направлениям: нефтегазовые технологии, промышленные технологии и технологии безопасного производства, биомедицинские технологии и технологии для жизни. Конкурсная комиссия будет оценивать проекты по следующим критериям: коммерческий потенциал, техническая реализуемость, новизна, практическая значимость, апробация, внедрение в производство и экологичность. Проектам-победителям конкурса будет предоставляться финансовая поддержка.

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08.02.2018 14:28 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
16:28 Екб


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В Югре стартовал первый международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица"
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