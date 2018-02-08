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08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Бастрыкин прилетел в Дагестан после арестов в руководстве республики
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Александр Бастрыкин совещание СКР (2017) | Фото: sledcom.ru

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин прилетел в Дагестан для осуществления контроля за рядом резонансных дел, которые были возбуждены в местном управлении СКР.
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Об этом рассказал РБК источник в Следственном комитете, также информацию подтвердил источник в правительстве республики.

"Бастрыкин прилетел в связи с арестами в республике. Он только что буквально зашел в здание СУ СКР по Дагестану на улице Гамзатова [в Махачкале]. Место вокруг здания оцеплено", - сказал РБК источник, близкий к правительству Дагестана.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо уже арестованы.

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08.02.2018 14:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:15 Екб


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Бастрыкин прилетел в Дагестан после арестов в руководстве республики
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