Турецкая компания планирует уже в мае начать в Челябинске строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС

в этот день
08.02.18
19:53
В Екб.21:53
"Столкнемся с ситуацией, как с храмом-на-воде": депутаты Екатеринбурга - о сносе телебашни
Вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Суд "заблокировал" референдум мундепов Якиманки по памятнику Ленину
Главное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен

Тема дня
Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Поляки хотят очистить себя и от холокоста, и от преступного уничтожения наших военнопленных" Президент Польши подписал закон, который у нас получил название "о бандеровской идеологии", а вот в странах Запада больше обратили внимание на другой аспект и назвали его "законом о холокосте". Суть подписанного документа сводится к тому, что бандеровцы во время Второй мировой войны уничтожили 6 млн польских граждан, причем, жертв еврейского происхождения в этой цифре, по подсчетам Польши, только половина.
08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Совфед: Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием
Певец Шура собирается дать концерт в Кургане, который ранее назвал "полным г**ном"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 555

Турецкая компания планирует уже в мае начать в Челябинске строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

конкурс, ШОС, Челябинск, конгресс-центр, (2016) | Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Турецкая компания Saridaglar заинтересовалась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. По итогам переговоров с областными властями стороны подписали соглашение о намерениях. О планах по строительству объекта сегодня на пресс-конференции рассказал директор компании Saridaglar Озметин Аидин, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Озметин Аидин сообщил, что строительство конгресс-холла может начаться уже в мае. Сейчас компания находится в процессе переговоров с областными властями. Чтобы реализовать проект, туркам необходимо открыть свою компанию в России, этот вопрос они готовы уладить в течение месяца.

"В данный момент переговоры продолжаются, был подписан договор о намерениях. Мы будем работать по этому проекту совместно с компанией, которую хотим создать в Челябинске. В этом проекте мы будем участвовать и как инвестор, и как генеральный подрядчик. В подобных делах нет легкой работы, конечно, встречаются проблемы, затруднения, но мы путем переговоров решаем эти проблемы", - рассказал он.

Компания при строительстве намерена использовать южноуральскую технику и материалы, а вот сотрудников планирует привлечь своих, не исключая, что все-таки будет брать на работу местных жителей.

Конгресс-холл необходимо построить в первом квартале 2020 года, чтобы он смог принять международные саммиты. "Если есть такая цель, то мы обязательно успеем", - заявил Озметин Аидин, добавив, что у компании есть опыт работы в минусовые температуры.

проект, конгресс-холл, Челябинск, ШОС.(2018)|Фото: http://archchel2020.ica74.com

Стоит отметить, что проект конгресс-холла оценивается в 8-9 млрд руб. 80% от суммы средства инвестора, еще 20% инвестируют областные власти.

"Инвестиции составят примерно 150 млн долларов. Но эта сумма может измениться, все зависит от расчетов, которые мы произведем после разработки проекта. По моему опыту, эта сумма не завышена, мы говорим о здании, высота которого 170 метров. Это не самое простое строительство, и какие будут суммы, мы сможем узнать после того, как просчитаем. Этими цифрами мы с вами поделимся", - пообещал Озметин Аидин.

Инвестор намерен сделать проект окупаемым, при этом в нем ничего нельзя менять.

"В проекте особо ничего нельзя менять, но мы должны его эксплуатировать так, чтобы окупить проект. Выставочные залы, офисы, гостиница на 300 мест должны притянуть людей и поднять его стоимость. Может быть, на стадии строительства мы будем продавать эти объекты", - рассказал президент Уральского экономического союза Олег Витковский.

"Проект очень хороший. Вносить изменения в него не в нашей компетенции. И я считаю, что в проекте не надо ничего менять", - добавил директор строительной компании.

Стоит отметить, что представители компании посетили регион уже во второй раз и за это время они еще не встречались с губернатором Борисом Дубровским. Встреча должна состояться после завершения переговоров по проекту.

Как ранее сообщило Накануне.RU, в Челябинске аукцион на создание искусственного земельного участка на реке Миасс для строительства общественно-делового центра признан несостоявшимся. Заявку на торги подало только хозяйственное партнерство "Конгресс-холл". Однако именно с ним будет заключен договор стоимостью 4 млн руб. Участок площадью 10 265 кв. м будет примыкать к левому берегу в границах улиц Береговая - Братьев Кашириных.

Выполнением этих работ займется магнитогорская компания АО ПО "Монтажник". Фирма оценила свою работу в 29 млн руб.

искусственный земельный участок на реке Миасс, под конгресс-холл,(2018)|Фото: http://www.chelfond.ru

Другие новости по темам: ШОС, Борис Дубовский, БРИКС, саммит, набережная, конгресс-холл, инвестор,
08.02.2018 14:01 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
16:01 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Турецкая компания планирует уже в мае начать в Челябинске строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+