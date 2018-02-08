Турецкая компания планирует уже в мае начать в Челябинске строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС

Турецкая компания Saridaglar заинтересовалась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. По итогам переговоров с областными властями стороны подписали соглашение о намерениях. О планах по строительству объекта сегодня на пресс-конференции рассказал директор компании Saridaglar Озметин Аидин, передает корреспондент Накануне.RU.

Озметин Аидин сообщил, что строительство конгресс-холла может начаться уже в мае. Сейчас компания находится в процессе переговоров с областными властями. Чтобы реализовать проект, туркам необходимо открыть свою компанию в России, этот вопрос они готовы уладить в течение месяца.

"В данный момент переговоры продолжаются, был подписан договор о намерениях. Мы будем работать по этому проекту совместно с компанией, которую хотим создать в Челябинске. В этом проекте мы будем участвовать и как инвестор, и как генеральный подрядчик. В подобных делах нет легкой работы, конечно, встречаются проблемы, затруднения, но мы путем переговоров решаем эти проблемы", - рассказал он.

Компания при строительстве намерена использовать южноуральскую технику и материалы, а вот сотрудников планирует привлечь своих, не исключая, что все-таки будет брать на работу местных жителей.

Конгресс-холл необходимо построить в первом квартале 2020 года, чтобы он смог принять международные саммиты. "Если есть такая цель, то мы обязательно успеем", - заявил Озметин Аидин, добавив, что у компании есть опыт работы в минусовые температуры.

Стоит отметить, что проект конгресс-холла оценивается в 8-9 млрд руб. 80% от суммы средства инвестора, еще 20% инвестируют областные власти.

"Инвестиции составят примерно 150 млн долларов. Но эта сумма может измениться, все зависит от расчетов, которые мы произведем после разработки проекта. По моему опыту, эта сумма не завышена, мы говорим о здании, высота которого 170 метров. Это не самое простое строительство, и какие будут суммы, мы сможем узнать после того, как просчитаем. Этими цифрами мы с вами поделимся", - пообещал Озметин Аидин.

Инвестор намерен сделать проект окупаемым, при этом в нем ничего нельзя менять.

"В проекте особо ничего нельзя менять, но мы должны его эксплуатировать так, чтобы окупить проект. Выставочные залы, офисы, гостиница на 300 мест должны притянуть людей и поднять его стоимость. Может быть, на стадии строительства мы будем продавать эти объекты", - рассказал президент Уральского экономического союза Олег Витковский.

"Проект очень хороший. Вносить изменения в него не в нашей компетенции. И я считаю, что в проекте не надо ничего менять", - добавил директор строительной компании.

Стоит отметить, что представители компании посетили регион уже во второй раз и за это время они еще не встречались с губернатором Борисом Дубровским. Встреча должна состояться после завершения переговоров по проекту.

Как ранее сообщило Накануне.RU, в Челябинске аукцион на создание искусственного земельного участка на реке Миасс для строительства общественно-делового центра признан несостоявшимся. Заявку на торги подало только хозяйственное партнерство "Конгресс-холл". Однако именно с ним будет заключен договор стоимостью 4 млн руб. Участок площадью 10 265 кв. м будет примыкать к левому берегу в границах улиц Береговая - Братьев Кашириных.

Выполнением этих работ займется магнитогорская компания АО ПО "Монтажник". Фирма оценила свою работу в 29 млн руб.