В Екатеринбурге ждет суда 32-летний насильник

Завершено расследование по уголовному делу 32-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете Российской Федерации по Свердловской области

5 мая 2012 года в Екатеринбурге обвиняемый изнасиловал женщину на территории строительного предприятия на улице Аппаратной. Также он угрожал ей убийством, в случае, если сопротивление продолжится. После случившегося насильник уснул и женщине удалось сбежать. Она обратилась за помощью в полицию, но мужчина уже скрылся за пределами РФ.

Злоумышленник был объявлен в международный розыск. В результате поисков, насильника нашли в июне 2017 года на территории республики Казахстан. Мужчина признал свою вину лишь при предъявлении ему неопровержимых улик.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.