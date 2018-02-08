Направлено в суд дело уральца, избившего двух инспекторов ГИБДД

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела 24-летнего жителя Режа. Его обвиняют в применении насилия к представителям власти.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, в один из дней декабря 2017 года двое сотрудников ГИБДД несли службу на улице Калинина в данном городе. При проверке документов у женщины-водителя из машины внезапно вышел ее пьяный супруг и в грубой форме начал высказывать полицейским свое недовольство. Молодой человек вел себя агрессивно, на замечания никак не реагировал, а затем и вовсе нанес несколько ударов одному из стражей порядка.

Когда его попытались задержать, агрессор нанес удар головой и второму инспектору ГИБДД. В итоге его все же удалось заковать в наручники и доставить в отдел полиции.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.