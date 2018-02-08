После устранения коммунальной аварии в зауральском городе дисквалифицировали директора местного водоканала

После скандала в Шумихе, где недавно устранили коммунальную аварию, оставившую без воды на 4 дня жильцов нескольких домов, уволили директора местного водоканала.

Ранее стало известно, что прокуратура занимается расследованием причин, по которым люди так долго сидели без воды. До этого еще в прошлом году выяснилось, что у предприятия "Водоканал Шумиха" есть задолженность перед сотрудниками в размере около 100 тыс. рублей, эти деньги должны были быть выплачены в 2017 году.

В этой связи прокурором в отношении руководителя было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам его рассмотрения 7 декабря прошлого года было принято решение о дисквалификации на 1 год. Мужчина не согласился и обжаловал решение - постановлением Шумихинского районного суда от 7 февраля этого года жалоба директора оставлена без удовлетворения, а обжалуемое постановление без изменения.