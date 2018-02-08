Ямальскому школьнику, на которого упали футбольные ворота, заплатят 160 тысяч

Прокуратура Шурышкарского района добилась компенсации для школьника, на которого упали футбольные ворота, передает корреспондент Накануне.RU.

16 августа 2017 г. 12-летний подросток в компании друзей играл на спортплощадке села Горки, когда на него упали незакрепленные ворота для мини-футбола. Ребенок с открытой черепно-мозговой травмой и другими травмами санавиацией доставлен в окружную больницу Салехарда. Там его прооперировали. До сих пор он вынужден учиться на дому.

Прокуратура потребовала от сельской администрации моральной компенсации для ямальца. Шурышкарский районный суд взыскал в пользу ребенка 160 тыс. руб.