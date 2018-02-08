CAS отказался рассматривать апелляции шести россиян, отстраненных от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

Комиссия решила, что дело не входит в их юрисдикцию и отказалась его рассматривать, сообщается на сайте суда.

Таким образом, на Олимпиаду-2018 не смогут поехать шорт-трекистка Татьяна Бородулина, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, а также прыгун с трамлина Дмитрий Васильев. Помимо спортсменов в CAS обратились главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков, старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков, главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, а также врач сборной России по бобслею Анна Вычик. Все они также пропустят эти ОИ.

Напомним, CAS рассматривает в ускоренном режиме жалобы 32 российских спортсменов на недопуск их на Олимпийские игры в Пхенчхане. Среди истцов – Антон Шипулин, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие спортсмены, объяснять причины отстранения которых в Международном олимпийском комитете не сочли нужным несмотря на то, что имена этих атлетов не были замешаны ни в каких допинговых скандалах.

Ранее стало известно, что CAS вынесет решение по 32 российским спортсменам только вечером накануне открытия Олимпиады.