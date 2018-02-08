МатрёшкаЗаЭкспо. Символом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет матрёшка

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram сообщил о том, что послом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет самый добрый русский символ - матрёшка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Именно после Всемирной выставки 1900 года наша матрешка обрела мировую славу. А в 1970 году на выставке в Токио миру показали самую "сложную" матрешку в истории - 72 куклы одна в другой! Теперь Матрешка приглашает всех людей мира посетить Екатеринбург", - пишет губернатор.

Евгений Куйвашев в социальной сети проводит личный конкурс. Достаточно опубликовать фотографии, рисунки или рендеры самых интересных матрёшек, поставить хэштеги: #Matryoshka4Expo, #МатрешкаЗаЭкспо , #Ekaterinburg2025, #ЯзаЭКСПО. Губернатор лично выберет лучшую публикацию и этот человек станет членом делегации во время одной из международных поездок в поддержку заявки города.