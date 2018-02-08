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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
политика  |  комментариев: 2
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
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"Поляки хотят очистить себя и от холокоста, и от преступного уничтожения наших военнопленных" Президент Польши подписал закон, который у нас получил название "о бандеровской идеологии", а вот в странах Запада больше обратили внимание на другой аспект и назвали его "законом о холокосте". Суть подписанного документа сводится к тому, что бандеровцы во время Второй мировой войны уничтожили 6 млн польских граждан, причем, жертв еврейского происхождения в этой цифре, по подсчетам Польши, только половина.
08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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#МатрёшкаЗаЭкспо. Символом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет матрёшка
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(2004) |

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram сообщил о том, что послом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет самый добрый русский символ - матрёшка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Именно после Всемирной выставки 1900 года наша матрешка обрела мировую славу. А в 1970 году на выставке в Токио миру показали самую "сложную" матрешку в истории - 72 куклы одна в другой! Теперь Матрешка приглашает всех людей мира посетить Екатеринбург", - пишет губернатор.

Евгений Куйвашев в социальной сети проводит личный конкурс. Достаточно опубликовать фотографии, рисунки или рендеры самых интересных матрёшек, поставить хэштеги: #Matryoshka4Expo, #МатрешкаЗаЭкспо , #Ekaterinburg2025, #ЯзаЭКСПО. Губернатор лично выберет лучшую публикацию и этот человек станет членом делегации во время одной из международных поездок в поддержку заявки города.

Открытие представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге(2017)|Фото: Департамент информационной политики СО

Другие новости по темам: ЭКСПО-2025, Екатеринбург, заявка, матрёшка, Евгений Куйвашев
08.02.2018 13:37 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:37 Екб


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#МатрёшкаЗаЭкспо. Символом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет матрёшка
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