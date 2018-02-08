В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД нашли в иномарке почти 3 килограмма наркотиков

На днях сотрудники ГИБДД Екатеринбурга на улице Проезжей остановили иномарку, в которой обнаружили несколько пакетов с наркотиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России Екатеринбурга.

Когда автомобиль остановили, в салоне находились двое мужчин. При проверке документов один из них очень нервничал, а потом и вовсе бросился бежать из машины. Вскоре выяснилась причина странного поведения мужчины – в дорогой иномарке госавтоинспекторы нашли более двух килограммов метилэфедрона, почти полкилограмма гашиша и двести граммов амфетамина. Общая масса запрещенных веществ составила 2,7 килограмма.

Сыщики из подразделения по борьбе с наркотиками вместе с сотрудниками полиции в кратчайшие сроки нашли сбежавшего мужчину. Он находится в одном из торговых центров города. Подозреваемый оказался 1990 года рождения из Сургута, и раньше не имел проблем с законом.

Мужчина сознался сотрудникам ГИБДД , что наркотики принадлежат ему. Злоумышленник специально приехал из Ханты-Мансийского автономного округа для их приобретения и уже собирался покинуть город, когда машину остановили полицейские. Он также сказал, что его знакомый, который был за рулем, ничего не знал о его планах, он просто отвозил друга.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ – "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере". Сейчас мужчина ждет суда в изоляторе временного содержания. Стоит отметить, что максимальное наказание, за совершение подобного рода действий, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.