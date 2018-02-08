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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД нашли в иномарке почти 3 килограмма наркотиков
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машина, наркотики (2018) | Фото: УМВД Екатеринбурга

На днях сотрудники ГИБДД Екатеринбурга на улице Проезжей остановили иномарку, в которой обнаружили несколько пакетов с наркотиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России Екатеринбурга.

Когда автомобиль остановили, в салоне находились двое мужчин. При проверке документов один из них очень нервничал, а потом и вовсе бросился бежать из машины. Вскоре выяснилась причина странного поведения мужчины – в дорогой иномарке госавтоинспекторы нашли более двух килограммов метилэфедрона, почти полкилограмма гашиша и двести граммов амфетамина. Общая масса запрещенных веществ составила 2,7 килограмма.

машина, наркотики(2018)|Фото: УМВД Екатеринбурга

Сыщики из подразделения по борьбе с наркотиками вместе с сотрудниками полиции в кратчайшие сроки нашли сбежавшего мужчину. Он находится в одном из торговых центров города. Подозреваемый оказался 1990 года рождения из Сургута, и раньше не имел проблем с законом.

Мужчина сознался сотрудникам ГИБДД , что наркотики принадлежат ему. Злоумышленник специально приехал из Ханты-Мансийского автономного округа для их приобретения и уже собирался покинуть город, когда машину остановили полицейские. Он также сказал, что его знакомый, который был за рулем, ничего не знал о его планах, он просто отвозил друга.

машина, наркотики, подозреваемый(2018)|Фото: УМВД Екатеринбурга

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ – "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере". Сейчас мужчина ждет суда в изоляторе временного содержания. Стоит отметить, что максимальное наказание, за совершение подобного рода действий, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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08.02.2018 12:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:50 Екб


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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД нашли в иномарке почти 3 килограмма наркотиков
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