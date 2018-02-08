Директор департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин остался под домашним арестом

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя об изменении начальнику департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

"В ходе судебного заседания следователь не привел достаточных доказательств, дающих основание для изменения меры пресечения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трех суток.

Напомним, Игоря Разунина задержали в конце декабря 2016 года. Ему инкриминируется "Получение взятки должностным лицом в крупном размере".