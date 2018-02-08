ФИФА приняла на рассмотрение жалобу РФС на Федерацию футбола Норвегии

Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) принял к рассмотрению жалобу Российского футбольного союза на высказывания президента Федерации футбола Норвегии Терье Свенсена о российской сборной.

Ранее Свенсен в интервью норвежским СМИ призвал ФИФА более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе, а в случае необходимости - отстранить сборную России от участия в домашнем чемпионате мира 2018 года.

"ФИФА подтвердила РФС, что комитет по этике принял на рассмотрение жалобу на Федерацию футбола Норвегии", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

В свою очередь, исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев назвал высказывания своего норвежского коллеги абсурдными.

Напомним, ранее в РФС пообещали предоставить всю информацию о допинг-пробах, интересующую ФИФА.