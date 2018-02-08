В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен

ЦИК зарегистрировал всех кандидатов на президентские выборы 2018 года, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В избирательном бюллетене будет восемь кандидатов. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.

Также Центризбирком своим постановлением в ходе заседания в четверг утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента РФ, передает Интерфакс.

Рядом с каждым из кандидатов указан год и место рождения кандидата, должность и кем он выдвинут. Практически у всех кандидатов эта графа вмещает не менее пяти строк, так как все они выдвинуты партиями, и некоторые имеют должности в различных организациях.

В графе со сведениями о кандидате Путина всего две строчки.

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила минимальные по объему сведения о Владимире Путине в избирательном бюллетене его короткой должностью.

"Все четко по закону. У него должность короткая, коротко называется. Так и получилось - больше нечего написать", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, почему в бюллетене у Путина всего две строчки с информацией о нем.

На вопрос, почему не указано бывшее место работы президента, она ответила, что это не положено по закону.

Ранее сообщалось, что Центризбирком в четверг зарегистрировал последних кандидатов на пост президента - Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России").