До трех снизилось число госпитализированных пермских школьников

Медики скорректировали данные о количестве отравившихся школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава Прикамья.

"Госпитализировано три человека. Один – с предварительным диагнозом "гастрит", двое – с диагнозом "вегетососудистая дистония", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь министерства Анастасия Хорошавцева.

Напомним, утром на станцию "скорой помощи" поступил вызов от фельдшера школы № 19. К врачу начали обращаться дети одного из классов с жалобами на головокружение, боли в животе и тошноту. В школу выезжали шесть бригад медиков. Позже начали поступать жалобы от учеников других классов.