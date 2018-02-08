Максим Сурайкин зарегистрирован кандидатом на выборы президента

Лидер партии "Корммунисты России" Максим Сурайкин зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента РФ. Политику уже вручено удостоверение о регистрации.

Как сообщает РИА "Новости", в подписных листах кандидата было отбраковано 3,72% подписей, что укладывается в допустимый пятипроцентный предел. В общей сложности он собрал почти 105 тыс. подписей в 64 регионах.

Напомним, практически одновременно с подачей документов в ЦИК Максим Сурайкин с активистами своей партии устроил акцию протеста в якиманском муниципальном собрании, где выразил недовольство проектом референдума о переносе памятника Ленину. Впоследствии референдум был признан незаконным по решению Замоскворецкого суда.