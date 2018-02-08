"Ренова" может построить тепличный комплекс в Чусовом

Еще одним резидентом Чусового может стать ООО "Тепличный комплекс "Пермский", подконтрольное Виктору Вексельбергу, сообщает РБК Пермь.

По информации издания, предприятие зарегистрировали в Губахе летом 2017 г. 90% уставного капитала организации принадлежит московской компании "АГРО Менеджмент". Директором является Дмитрий Туляков, руководитель направления "тепличный бизнес" энергокомпании "Т плюс", которая является "дочкой" "Реновы". Он подтвердил, что компания рассматривает возможность строительства теплиц в Чусовом, однако раскрывать подробности реализации проекта на данном этапе отказался.

Информация о том, что Ренова планирует построить тепличные комплексы в Пермском крае, Свердловской области, Чувашии и Коми появилась еще год назад. Тогда предполагалось, что суммарно площадь теплиц в четырех регионах составит около 100 га, инвестиции — 25 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, в Чусовом за девять месяцев с момента присвоения статуса территории опережающего развития, в качестве резидентов было зарегистрировано четыре предприятия - "Чусовской завод по восстановлению труб", "Белый камень", "Фабио-Рус" и"Стройсервис". Создано порядка 170 новых рабочих мест.

Напомним, инициаторы инвестиционных проектов, предусматривающих создание в Чусовом новых рабочих мест, могут подать заявку в Фонд развития моногородов на получение льготного займа на осуществление капитальных вложений и получить поддержку фонда и Пермского края в части строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Представители бизнеса для реализации проекта на территории моногородов могут рассчитывать на получение займа в размере от 100 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых на срок до восьми лет и с возможностью отсрочки платежа на три года. Также инициаторы инвестпроектов могут рассчитывать на значительные налоговые льготы, став резидентами Чусового.

Добавим, что в Пермском крае может появиться еще одна территория опережающего развития. Заявка на создание ТОСЭР в Нытве направлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в декабре прошлого года и находится на рассмотрении в Минэкономразвития России.