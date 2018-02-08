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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
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политика  |  комментариев: 2
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
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от издателя  |  комментариев: 2


"Поляки хотят очистить себя и от холокоста, и от преступного уничтожения наших военнопленных" Президент Польши подписал закон, который у нас получил название "о бандеровской идеологии", а вот в странах Запада больше обратили внимание на другой аспект и назвали его "законом о холокосте". Суть подписанного документа сводится к тому, что бандеровцы во время Второй мировой войны уничтожили 6 млн польских граждан, причем, жертв еврейского происхождения в этой цифре, по подсчетам Польши, только половина.
08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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"Ренова" может построить тепличный комплекс в Чусовом
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Чусовой, Пермский край (2017) | Фото: yandex.ru

Еще одним резидентом Чусового может стать ООО "Тепличный комплекс "Пермский", подконтрольное Виктору Вексельбергу, сообщает РБК Пермь.

По информации издания, предприятие зарегистрировали в Губахе летом 2017 г. 90% уставного капитала организации принадлежит московской компании "АГРО Менеджмент". Директором является Дмитрий Туляков, руководитель направления "тепличный бизнес" энергокомпании "Т плюс", которая является "дочкой" "Реновы". Он подтвердил, что компания рассматривает возможность строительства теплиц в Чусовом, однако раскрывать подробности реализации проекта на данном этапе отказался.

Информация о том, что Ренова планирует построить тепличные комплексы в Пермском крае, Свердловской области, Чувашии и Коми появилась еще год назад. Тогда предполагалось, что суммарно площадь теплиц в четырех регионах составит около 100 га, инвестиции — 25 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, в Чусовом за девять месяцев с момента присвоения статуса территории опережающего развития, в качестве резидентов было зарегистрировано четыре предприятия - "Чусовской завод по восстановлению труб", "Белый камень", "Фабио-Рус" и"Стройсервис". Создано порядка 170 новых рабочих мест.

Напомним, инициаторы инвестиционных проектов, предусматривающих создание в Чусовом новых рабочих мест, могут подать заявку в Фонд развития моногородов на получение льготного займа на осуществление капитальных вложений и получить поддержку фонда и Пермского края в части строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Представители бизнеса для реализации проекта на территории моногородов могут рассчитывать на получение займа в размере от 100 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых на срок до восьми лет и с возможностью отсрочки платежа на три года. Также инициаторы инвестпроектов могут рассчитывать на значительные налоговые льготы, став резидентами Чусового.

Добавим, что в Пермском крае может появиться еще одна территория опережающего развития. Заявка на создание ТОСЭР в Нытве направлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в декабре прошлого года и находится на рассмотрении в Минэкономразвития России.

Другие новости по темам: Ренова, Чусовой, резидент, Вексельберг
08.02.2018 12:49 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.02.2018 08:59 Мск
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Ранее 24.01.2018 15:56 Мск
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Ранее 31.10.2017 12:38 Мск
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Ранее 16.08.2017 07:49 Мск
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"Ренова" может построить тепличный комплекс в Чусовом
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