"Антидопинговый" штраф в 15 млн долларов Россия должна будет выплатить до окончания ОИ-2018

Штраф в размере $15 млн Россия должна будет выплатить до окончания зимних Олимпийских игр - 2018 в Пхенчхане. Об этом сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"В соответствии с решением исполкома сумма должна быть оплачена до конца Игр. Сейчас об этом говорить преждевременно", - цитирует его Regnum.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Решение связано с допинговым скандалом. При этом "чистым" российским спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. ОКР обязали компенсировать затраты, понесенные МОК в связи с расследованиями. Также Россия в лице ОКР обязана будет внести $15 млн на развитие глобальной антидопинговой системы.