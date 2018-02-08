Бывший владелец футбольного клуба "Кубань" заключен под стражу: ему вменяют мошенничество

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" и генерального директора второй по величине металлургической корпорации Украины "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана.

"Басманный суд 5 февраля избрал Мкртчану меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 5 апреля, удовлетворив ходатайство следствия", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Согласно материалам дела, Олегу Мкртчану предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Другие подробности пока неизвестны.

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