Масштабные масленичные гуляния пройдут в Перми и Хохловке

Проводы зимы и большие масленичные гуляния, которые завершатся традиционным сжигание чучела Масленицы, пройдут в Перми и Хохловке 18 февраля.

12 февраля по всей России жители начнут отмечать Масленичную неделю, которая по давним традициям символизирует окончание зимы и наступление весны. В эту неделю принято печь блины и ходить в гости, а завершать ее – большими народными гуляниями с сожжением масленичного чучела. На такие гуляния 18 февраля в ледовый городок "Перммяч" приглашаются жители и гости города. Этот день станет последним днем работы зимнего комплекса на эспланаде.

С 10.00 в этот день для всех посетителей будут работать ледовые объекты одного из самых больших ледовых городков в России. С 13.00 в пространстве комплекса начнут свою работу масленичные "дворы": в Хороводном дворе можно будет приобщиться к традиционным обрядам, в Забавном дворе – поиграть в народные русские игры, в Ремесленном дворе – сплести чучело масленицы и отчеканить монету на память, в Молодецком – посетить настоящее ристалище и увидеть показательные выступления клуба исторической реконструкции "Уральские белки" и многое другое. Самые ловкие и умелые смогут посостязаться друг с другом в удали за призы. в городке в этот день будет установлен восьмиметровый масленичный столб с подарками.

В 14.00 на главной сцене начнется большой праздничный концерт, в котором примут участие артисты и творческие коллективы города Перми. Отдельным подарком зрителям и гостям праздника станет участие артистов театра огня "Игры пламени", обладателей Кубка огня – конкурса между артистами "огненного жанра", который впервые состоялся этой зимой в ледовом городке. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы, действие состоится ближе к 18.00.

Масленичные гуляния в городке предварит масленичная ярмарка, которая начнет свою работу 16 февраля в 12.00 и будет работать в режиме городка до 18 февраля включительно. В ярмарочных рядах гости комплекса смогут приобрести товары от производителей Пермского края. А в саму Масленицу угоститься горячим чаем и блинами.

Масштабные гуляния пройдут в этот день и архитектурно-этнографическом музее "Хохловка". В 12.00 здесь стартует "Губернская Масленица". Гостей ждёт 10 интерактивных площадок, среди которых "Уездная гармонь", "Потешный стан", "Блинная провинция", "Богатырская застава", "Собачья упряжка", "Кузнечный край" и даже "Банная усадьба". На главной сцене пройдёт театрализованное представление с генерал-губернатором "губернии", творческими коллективами Прикамья и звёздным дуэтом "Боня и Кузьмич". Праздник также завершится сожжением Масленицы в 15.30. Перед этим каждый может загадать желание и повязать свой лоскуток к чучелу.

Предварительная продажа билетов открыта в Музее пермских древностей (улица Сибирская, 15) и Доме Мешкова (улица Монастырская, 11).

В рамках фестиваля "Пермский период. Новое время" посетить оба ярких мероприятия за один день предложили учащимся школ Перми и многодетным семьям. Для них организован специальный тур "Масленичный караван". Его участники увидят все самые знаковые события главных масленичных гуляний Прикамья и смогут чудесно провести время на свежем воздухе.