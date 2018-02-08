Школьники Перми уходят на внеплановые каникулы

В Перми объявлен карантин. Отменены занятия в школах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Согласно предписанию главного санитарного врача Прикамья, все образовательные учреждения Перми закрыты на карантин с 9 по 17 февраля включительно. По данным краевого управления Роспотребнадзора, с 29 января по 4 февраля эпидпорог превышен на 33,7%, в том числе среди школьников – на 36%.

По данным за 5-7 февраля, рост заболеваемости продолжается, а ежедневный пороговый уровень превышен в 2,3 раза.