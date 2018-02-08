Основателя крупной российской сети пиццерий привлекли к делу о распространении наркотиков

Основателя сети пиццерий "Додо Пицца" Федора Овчинникова допросили в полиции в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков.

Как рассказал сам Овчинников на своей странице в Facebook, причиной интереса силовиков к "Додо пицца" стала "закладка" с наркотиками, обнаруженная в одной из московских пиццерий сети в декабре 2017 года. После этого директор ресторана сам вызвал полицию, а через некоторое время Овчинникова вызвали на допрос по уголовному делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере.

"Поступило заявление от некой Прониной Е. В. о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнер-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки. Для этого я постоянно езжу за границу, где у нас работают пиццерии для прикрытия. В заявлении, как сказал следователь, был указан мой мобильный телефон", – рассказал Овчинников.

"На Петровку, 38 в письменном и электронном виде одновременно поступило заявление от некой Прониной с серьезнейшим обвинением. Лично с Прониной по словам следователя никто не общался. Никто ее не видел. Личность не устанавливали. 1 ноября заявление попало в ФСБ, а 9 ноября, судя по штампу, - в ГУВД. 23 ноября сотрудники пиццерии в Медведково нашли в люке "закладку" каких-то веществ и вызвали полицию. Дальше сотрудники полиции начали находить закладки в других пиццериях - ни я, ни франчайзи об этом не знаем. Дальше возбуждается дело о распространении наркотиков в особо крупных размерах. Меня и партнера-франчайзи вызвали на допрос. Дальше, как сказал следователь, дела конкретных пиццерий объединятся и передадутся наверх", - написал Овчинников.

Предприниматель добавил, что намерен написать на заявительницу Пронину заявление о клевете и заняться ее поисками.