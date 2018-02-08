В минздраве Татарстана подтвердили смерть замминистра Елены Шишмаревой, находившейся под следствием

В министерстве здравоохранения Татарстана подтвердили смерть заместителя министра Елены Шишмаревой. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте республиканского минздрава.

Шишмаревой было 52 года, она была назначена на должность замминистра в мае 2011 года. О причинах смерти не сообщается. Министр здравоохранения республики Татарстан Адель Вафин, а также аппарат минздрава и все медицинское сообщество выразили соболезнования родным и близким Елены Шишмаревой.

Между тем, по сообщениям СМИ, ранее Советский районный суд Казани постановил поместить Шишмареву, подозреваемую в хищении бюджетных средств, под домашний арест до 1 апреля. По версии следствия, женщина требовала от сотрудников экономических отделов медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификации в местном АНО "Прогресс", а в случае отказа не подписывала документы для выделения учреждениям средств на их нужды. В период с 2015 по 2017 год было заключено около 300 договоров с этой компанией на сумму около 8 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело, и замминистра проходила по нему как подозреваемая.