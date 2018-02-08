В Челябинске за сутки поступило 185 жалоб на смог

В Челябинске за сутки в ЕДДС поступило 185 сообщений от жителей города с информацией о загрязнении атмосферного воздуха.

Больше всего жалоб поступило от жителей Ленинского, Центрального и Советского районов.

Напомним, в Челябинске до 19 часов 8 февраля объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Стоит отметить, что с 1 февраля на Коркинском разрезе действует три эндогенных пожара на площади 410 кв.м.

Экологи считают, что одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха является угольный разрез.