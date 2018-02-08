Зауралье попало в "черный" список регионов России, в которых сайты областного депздрава не оборудованы версией для слабовидящих

Сайт департамента здравоохранения Курганской области попал в "черный" список регионов России - он не был оборудован версией для слабовидящих, об этом Накануне.RU рассказали в ОНФ Зауралья.

Активисты Народного фронта провели мониторинг доступности для инвалидов по зрению сайтов органов исполнительной власти, а также ведомств, ответственных за здравоохранение, образование, соцзащиту, культуру, и других, наиболее востребованных гражданами. Оказалось, что многие ведомства либо не создали возможность доступа к информации для людей с ослабленным зрением, либо подошли к этому очень формально. Данные мониторинга ОНФ направит в правительство РФ.

"Эксперты рассказали, что всего было проверено 765 официальных сайтов во всех 85 регионах России. Обнаружились случаи, когда формально законодательство было исполнено – версия для слабовидящих создана, но, например, кнопка перехода на этот формат не функционирует или же ее трудно найти, потому что она находится в неудобном месте. Так, например, официальный портал органов власти Волгоградской области оборудован кнопкой, обозначающей, что есть версия для граждан с ослабленным зрением, однако она не работает. На официальных же порталах правительств Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Хакасия, а также органов власти Воронежской области и Республики Карелия версию для слабовидящих найти и вовсе не удалось", - рассказали в ОНФ.

Сайты министерств и департаментов здравоохранения субъектов РФ тоже оказались не всегда доступны для инвалидов по зрению. Сайты департамента здравоохранения Курганской области, а также министерств здравоохранения Республики Карелия, Республики Крым, Республики Тыва не оборудованы версией для слабовидящих.