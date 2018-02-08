Роспотребнадзор контролирует ситуацию с качеством питьевой воды в уральском городе, где произошла коммунальная авария

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с качеством питьевой воды в уральском городе Асбесте, где вчера произошла коммунальная авария.

Напомним, 7 февраля в связи с аварией на системе водоснабжения Асбеста в ряде районов города была прекращена подача воды. Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в связи с возникшей ситуацией главе муниципалитета были направлены предложения по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства для предупреждения эпидемического распространения заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди населения города.

Кроме этого, направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в адрес руководителей АО "Водоканал", школьных и дошкольных учреждений, а также городского плавательного бассейна "Нептун". Населению города рекомендовано усилить меры профилактики.

Сейчас Асбестовским отделом управления Роспотребнадзора организован мониторинг качества воды во всех районах города. Ситуация находится на контроле ведомства.