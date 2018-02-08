Руководство Минобороны простилось с погибшим в Сирии летчиком Филиповым

Министр обороны России Сергей Шойгу и другие сотрудники ведомства простились с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым.

Траурное мероприятие прошло на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. После Ил-76 с телом Героя России вылетел в Воронеж.

"Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества", - цитирует статс-секретаря - заместителя главы Минобороны Николая Панкова РИА Новости.

Он уточнил, что ведомство пообещало оказать поддержку вдове и дочери летчика.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов.