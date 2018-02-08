Архитекторы, депутаты и общественники решили спасать екатеринбургскую телебашню

в этот день
08.02.18
19:53
В Екб.21:53
"Столкнемся с ситуацией, как с храмом-на-воде": депутаты Екатеринбурга - о сносе телебашни
Вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Суд "заблокировал" референдум мундепов Якиманки по памятнику Ленину
Главное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен

Тема дня
Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Поляки хотят очистить себя и от холокоста, и от преступного уничтожения наших военнопленных" Президент Польши подписал закон, который у нас получил название "о бандеровской идеологии", а вот в странах Запада больше обратили внимание на другой аспект и назвали его "законом о холокосте". Суть подписанного документа сводится к тому, что бандеровцы во время Второй мировой войны уничтожили 6 млн польских граждан, причем, жертв еврейского происхождения в этой цифре, по подсчетам Польши, только половина.
08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Совфед: Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием
Певец Шура собирается дать концерт в Кургане, который ранее назвал "полным г**ном"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 555

Архитекторы, депутаты и общественники решили спасать екатеринбургскую телебашню
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

екатеринбург 100е телебашня цирк 2018 (2018) | Фото: Накануне.ru

Депутаты, архитекторы и общественники Екатеринбурга пытаются отстоять телебашню, которую в скором времени снесут и построят на ее месте новую ледовую арену. Подготовительные работы уже идут полным ходом, между тем, в городе проходят пикеты, митинги, изготавливают открытки и эскизы татуировок, собирают подписи с обращением к президенту РФ. Сегодня на пресс-конференции противники сноса попытались объяснить, почему же не стоить рушить долгострой в центре города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Председатель социального сектора студсовета УрГАХУ Андрей Шелухин заявил, что сносить "символ Урала" не стоит.

"Это самый узнаваемый объект Урала, если башню достроить, то будет отличный символ к ЭКСПО-2025. Студенты и жители предлагали огромное количество вариантов, потому что башня обладает огромным потенциалом", - отметил Шелухин.

По его словам практикующего эксперта в области градостроительной деятельности, члена архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга, заведующего кафедрой градостроительства УрГАХУ Сергея Санока, на сегодняшний день телебашня - также символ "неудачной экономики, перестройки и развала великого государства".

пресс-конференция, телебашня(2018)|Фото: Накануне.RU

"Наши граждане помнят прекрасно Краснознаменную группу, которую снесли, а это был символ государства, и его оплачивал город. Нужен ли новый символ России? Можно сделать экономический объект, например, комфортный дом, но он будет очень дорогой, и все богатые люди захотят там жить, может сумасшедшая гостиница, это должен быть единственный объект в мире, тогда и появится интерес", - пояснил эксперт.

По его словам, город - это не облик и не композиция - а сложное социально-экономическое явление, и если мы хотим сохранить башню, то должны "понять экономику" будущего объекта. Город должен иметь свой символ. Как считает Сергей Санок, пока Екатеринбург известен только тем, что здесь расстреляли бывшую царскую семью Романовых.

На встрече не раз поднимался вопрос о проекте маяка вместо телебашня, который был представлен на обсуждение ранее. По словам экспертов, он может стать мировым символом, и туристы из разных городов будут платить и за сувениры и за то, чтобы подняться наверх.

Глобальный маяк, телебашня(2017)|Фото:vk.com/mayak_v_ekaterinburge

Многих журналистов и слушателей интересовала одно - почему же только сейчас общественники "спохватились" и решили отстоять телебашню?

"До начала августа 2017 года было не известно, что произойдет. Здесь нужно порадоваться за организаторов процесса, ведь передача башни проходила очень тихо. И на руку сыграло неверие горожан. Кто мог представить, что с гражданами не посоветуются? Я уверен, что это движение, которое сейчас зарождается, имеет шансы на успех. Самое главное - вернуть этот вопрос в поле дискуссий", - ответил на этот вопрос депутат гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров.

Но, по словам другого депутата гордумы Константина Киселёва, он, как и другие депутаты, виноват в том, что упустил этот момент.

"В этом есть моя вина, как и других коллег, что мы не увидели это вовремя. Честно могу сказать, что летом уже начались разговоры, которые касались телебашни. Я уверен, что у башни есть пиар-компания, которая предпринимает специальные шаги, например, выставка у башни, которая рассказывает о жертвах, придумали разные символы, что это вовсе не башня, а труба", - рассказал депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселёв.

телебашня, Екатеринбург, работы(2018)|Фото: Накануне.RU

Дело в том, что при передаче земли у УГМК есть 60% акций создаваемого ОАО, остальные 40% принадлежат Свердловской области. На встрече указали на то, что, сейчас единственный путь - тщательно, в соответствии с законодательном, найти возможность для того, чтобы приостановить действующие процедуры, возможно даже через суд.

Рабочая группа против сноса телебашни готова обращаться к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и к Наине Ельцине, чтобы остановить разрушение телебашни.

Напомним, ранее екатеринбургские депутаты не поддержали отмену сноса телебашни. Митинг за сохранение объекта пройдет в эту субботу, 10 февраля, у КРК "Уралец".

Другие новости по темам: телебашня, Екатеринбург, митинг, Эдуард Мансуров, Константин Киселёв, Сергея Санок
08.02.2018 14:16 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:16 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.02.2018 10:45 Мск
"Нас просто не замечают!" - Уральская палата архитекторов о сносе телебашни

Ранее 08.02.2018 10:22 Мск
На восстановление недостроенной телебашни в Екатеринбурге нужно 200 млн рублей

Ранее 08.02.2018 10:07 Мск
"Столкнемся с ситуацией, как с храмом-на-воде": депутаты Екатеринбурга заявили о навязывании решения по сносу телебашни

Ранее 08.02.2018 08:12 Мск
"На взрывной волне": в Екатеринбурге придумали эскизы татуировок с телебашней

Ранее 05.02.2018 15:03 Мск
Митинг за сохранение недостроенной телебашни в Екатеринбурге перенесен на новое место

Ранее 29.01.2018 14:32 Мск
В УГМК заявили, что точная дата сноса екатеринбургской телебашни неизвестна

Ранее 27.01.2018 13:20 Мск
"Если мы поломаем этот объект, то распишемся в собственном бессилии": недовольные сносом екатеринбургской телебашни собрали подписи Путину

Ранее 26.01.2018 08:49 Мск
Свердловские власти не согласовали пикет против сноса телебашни

Ранее 25.01.2018 12:14 Мск
От "обнимашек" до пикета: недовольные сносом екатеринбургской телебашни соберут подписи Путину

Ранее 24.01.2018 14:48 Мск
"Обнимашки" продолжаются: екатеринбуржцы "обнимут" недостроенную телебашню в знак протеста

Ранее 23.01.2018 10:54 Мск
У телебашни в центре Екатеринбурга уже отпилили почти все металлические конструкции

Ранее 23.01.2018 09:00 Мск
Депутаты гордумы решили не вмешиваться в снос телебашни в Екатеринбурге

Ранее 22.01.2018 15:15 Мск
У основания екатеринбургской телебашни начали срезать металлоконструкции, сделан земляной вал к реке








Добавить комментарий:

Архитекторы, депутаты и общественники решили спасать екатеринбургскую телебашню
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+