Архитекторы, депутаты и общественники решили спасать екатеринбургскую телебашню

Председатель социального сектора студсовета УрГАХУ Андрей Шелухин заявил, что сносить "символ Урала" не стоит.

"Это самый узнаваемый объект Урала, если башню достроить, то будет отличный символ к ЭКСПО-2025. Студенты и жители предлагали огромное количество вариантов, потому что башня обладает огромным потенциалом", - отметил Шелухин.

По его словам практикующего эксперта в области градостроительной деятельности, члена архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга, заведующего кафедрой градостроительства УрГАХУ Сергея Санока, на сегодняшний день телебашня - также символ "неудачной экономики, перестройки и развала великого государства".

"Наши граждане помнят прекрасно Краснознаменную группу, которую снесли, а это был символ государства, и его оплачивал город. Нужен ли новый символ России? Можно сделать экономический объект, например, комфортный дом, но он будет очень дорогой, и все богатые люди захотят там жить, может сумасшедшая гостиница, это должен быть единственный объект в мире, тогда и появится интерес", - пояснил эксперт.

По его словам, город - это не облик и не композиция - а сложное социально-экономическое явление, и если мы хотим сохранить башню, то должны "понять экономику" будущего объекта. Город должен иметь свой символ. Как считает Сергей Санок, пока Екатеринбург известен только тем, что здесь расстреляли бывшую царскую семью Романовых.

На встрече не раз поднимался вопрос о проекте маяка вместо телебашня, который был представлен на обсуждение ранее. По словам экспертов, он может стать мировым символом, и туристы из разных городов будут платить и за сувениры и за то, чтобы подняться наверх.

Многих журналистов и слушателей интересовала одно - почему же только сейчас общественники "спохватились" и решили отстоять телебашню?

"До начала августа 2017 года было не известно, что произойдет. Здесь нужно порадоваться за организаторов процесса, ведь передача башни проходила очень тихо. И на руку сыграло неверие горожан. Кто мог представить, что с гражданами не посоветуются? Я уверен, что это движение, которое сейчас зарождается, имеет шансы на успех. Самое главное - вернуть этот вопрос в поле дискуссий", - ответил на этот вопрос депутат гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров.

Но, по словам другого депутата гордумы Константина Киселёва, он, как и другие депутаты, виноват в том, что упустил этот момент.

"В этом есть моя вина, как и других коллег, что мы не увидели это вовремя. Честно могу сказать, что летом уже начались разговоры, которые касались телебашни. Я уверен, что у башни есть пиар-компания, которая предпринимает специальные шаги, например, выставка у башни, которая рассказывает о жертвах, придумали разные символы, что это вовсе не башня, а труба", - рассказал депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселёв.

Дело в том, что при передаче земли у УГМК есть 60% акций создаваемого ОАО, остальные 40% принадлежат Свердловской области. На встрече указали на то, что, сейчас единственный путь - тщательно, в соответствии с законодательном, найти возможность для того, чтобы приостановить действующие процедуры, возможно даже через суд.

Рабочая группа против сноса телебашни готова обращаться к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и к Наине Ельцине, чтобы остановить разрушение телебашни.

Напомним, ранее екатеринбургские депутаты не поддержали отмену сноса телебашни. Митинг за сохранение объекта пройдет в эту субботу, 10 февраля, у КРК "Уралец".