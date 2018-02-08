Шесть учеников школы №19 в Перми госпитализированы из-за отравления

Несколько учеников пермской школы №19 попали в больницу с отравлением, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.

"Сегодня утром на станцию "скорой помощи" поступил вызов от фельдшера школы № 19. К медицинскому работнику начали обращаться дети одного из классов с жалобами на головокружение, боли в животе и тошноту. В школу направлено шесть бригад "скорой". Осмотрен весь класс, госпитализировано шесть человек ", - уточнила пресс-секретарь.

Позже с аналогичными жалобами обратились дети из расположенного на этом же этаже кабинета. С ними работают медики.