В Кургане может появиться новая площадь

В Кургане может появиться площадь имени известного во всем мире зауральского хлебороба Терентия Мальцева - новая площадка разместится в Заозерном микрорайоне города рядом с памятником селекционеру, об этом Накануне.RU сообщил известный зауральский блогер Дмитрий Хапов.

Инициатива принадлежит курганскому скульптору Ольге Красношеиной.

"Я считаю, что это нужная инициатива. Сейчас это солидное и значимое общественное пространство. Усилиями, прежде всего, скульптора Ольги Красношеиной, там удалось создать уникальное наполнение, комфортную зону отдыха. Территория сейчас живёт - там проводятся значимые события в жизни не только Заозёрного, но и всего Кургана. Общественное движение "Наш Заозёрный" поддерживает эту идею", - сообщил Накануне.RU Хапов.