Немецкого депутата возмутили угрозы Киева из-за визита в Крым

Депутат парламента Северного Рейна-Вестфалии Хельмут Сайффен, приехавший с визитом в Крым, прокомментировал угрозы со стороны Киева из-за поездки на полуостров.

"Считаю невежливым и некрасивым, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки. Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия", - сказал в интервью РИА Новости немецкий депутат.

Он объяснил, что до этой поездки не видел киевские власти в таком негативном свете.

"Но эта реакция на нашу поездку меня возмутила", - подчеркнул он.

С 3 по 9 февраля на российском полуострове с визитом находится делегация из десяти депутатов парламентов Берлина, федеральных земель Бранденбург и Северный Рейн - Вестфалия, представляющие партию "Альтернатива для Германии". Цель поездки заключается в изучении реального положения дел в регионе и разработке рекомендаций для немецких компаний, которые планируют работать в Крыму.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил депутатам "плачевными правовыми последствиями". Затем украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".