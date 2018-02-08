Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с гибелью майора Филипова в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, обсуждалась ситуация в Сирии: турецкий лидер выразил президенту России свои соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации "Идлиб" российского военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25. Было условлено усилить координацию действий вооруженных сил и спецслужб России и Турции в целях борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий.

В ходе беседы обсуждались и другие вопросы, а также перспективы новых контактов по сирийскому вопросу России, Турции и Ирана на различных уровнях.

Как сообщало Накануне.RU, в январе Эрдоган и Путин также по телефону обсудили операцию "Оливковая ветвь" в Сирии.