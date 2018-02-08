Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с гибелью майора Филипова в Сирии

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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
политика  |  комментариев: 2
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Поляки хотят очистить себя и от холокоста, и от преступного уничтожения наших военнопленных" Президент Польши подписал закон, который у нас получил название "о бандеровской идеологии", а вот в странах Запада больше обратили внимание на другой аспект и назвали его "законом о холокосте". Суть подписанного документа сводится к тому, что бандеровцы во время Второй мировой войны уничтожили 6 млн польских граждан, причем, жертв еврейского происхождения в этой цифре, по подсчетам Польши, только половина.
08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
08.02.2018 11:28 Мск (13:28 Екб)
политика | В России | За рубежом
Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с гибелью майора Филипова в Сирии
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погибший в Сирии летчик из Приморья Роман Филипов (2018) | Фото: vestiprim.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, обсуждалась ситуация в Сирии: турецкий лидер выразил президенту России свои соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации "Идлиб" российского военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25. Было условлено усилить координацию действий вооруженных сил и спецслужб России и Турции в целях борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий.

В ходе беседы обсуждались и другие вопросы, а также перспективы новых контактов по сирийскому вопросу России, Турции и Ирана на различных уровнях.

Как сообщало Накануне.RU, в январе Эрдоган и Путин также по телефону обсудили операцию "Оливковая ветвь" в Сирии.



Развитие сюжета: Ранее 08.02.2018 11:51 Мск
Руководство Минобороны простилось с погибшим в Сирии летчиком Филиповым

Другие новости по темам: Путин, Эрдоган, Филипов, соболезнования
08.02.2018 11:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:28 Екб


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Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с гибелью майора Филипова в Сирии
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