В Кургане осудили мужчину, который из ревности задушил собственную жену

В Кургане к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили 32-летнего мужчину, который из ревности задушил собственную жену.

Трагедия произошла в середине октября прошлого года в квартире, где проживали супруги, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Мужчина ссорился с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В какой то момент он придушил женщину руками, она потеряла сознание. Ревнивец на этом не успокоился - он взял обувные шнурки и привязал их к ручке шкафа, а в сам шкаф поместил супругу, предварительно накинув ей на шею петлю.

После этого мужчина благополучно отправился спать, а утром, протрезвев и поняв, что натворил что-то ужасное, бросился к шкафу, достал тело супруги и начал делать ей искусственное дыхание - однако женщина была уже мертва.