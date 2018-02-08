На Южном Урале от отравления угарным газом погибли пожилые мужчина и женщина

08.02.2018 11:13 Мск | Южноуральск | Михаил Белокрылов

13:13 Екб





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На Южном Урале от отравления угарным газом погибли пожилые мужчина и женщина