Члены СПЧ примут участие в обсуждении документов по ликвидации Коркинского разреза

В Челябинске завтра на очередном заседании по проекту Томинского ГОКа обсудят документы по ликвидации Коркинского разреза. В мероприятии примут участие члены СПЧ Иван Засурский и Сергей Цыпленков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Общественной палаты области.

РМК направила в адрес ОП документ "Оценка воздействия на окружающую среду. Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза "Коркинский". Ознакомиться с документами могут все заинтересованные лица.

Напомним, с инициативой проводить встречи на площадке Общественной палаты области выступил губернатор по итогам встречи с представителями "Стоп-ГОК".