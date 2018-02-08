Члены СПЧ примут участие в обсуждении документов по ликвидации Коркинского разреза

В Челябинске завтра на очередном заседании по проекту Томинского ГОКа обсудят документы по ликвидации Коркинского разреза. В мероприятии примут участие члены СПЧ Иван Засурский и Сергей Цыпленков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Общественной палаты области.
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Диалог налаживается: Члены СПЧ в Челябинске посетили заседание по вопросу Томинского ГОК и задали вопросы РМК
РМК направила в адрес ОП документ "Оценка воздействия на окружающую среду. Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза "Коркинский". Ознакомиться с документами могут все заинтересованные лица.
Напомним, с инициативой проводить встречи на площадке Общественной палаты области выступил губернатор по итогам встречи с представителями "Стоп-ГОК".