На Среднем Урале два парня напали на таксиста с травматическим пистолетом

В Свердловской области на таксиста напали два пассажира. Мужчине удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию.

Мужчина рассказал, что двое пассажиров, которых он забрал из Нижней Салды, сели в машину и приставили ему пистолет и нож. Они дали указание ехать в сторону Верхней Салды.

"Возле въезда в город, двое мужчин велели водителю пересесть с водительского сиденья на пассажирское, и гражданин успел воспользоваться этим моментом, чтобы сбежать и обратиться за помощью", – сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области.

Через какое-то время правоохранители нашли машину таксиста на трассе, а позже объявились и сами пассажиры.

В пьяном состоянии, как оказалось, два друга, одному из которых 28 лет, а другому - 31, пытались завладеть еще одной машиной, но местный житель сумел оказать сопротивление. Причиной такого разбоя было внезапное желание поехать в Нижний Тагил. Также выяснилось, что пистолет был пневматическим. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы за разбой.