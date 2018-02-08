В уральском поселке, страдающем без тепла и воды, произошла очередная коммунальная авария

Сегодня утром на сетях теплоснабжения в уральском поселке Мартюш произошла коммунальная авария.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в связи с этим было ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение четырех жилых домов по улицам Гагарина и Победы. Ремонтные работы вели аварийные бригады в составе семи человек и одной единицы специальной техники.

По данным ведомства, в настоящий момент тепло и горячее водоснабжение восстановлены в полном объеме.

Напомним, ранее в связи с ненадлежащим отоплением в поселке Мартюш и селе Новоисетское Каменского района было возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, только с начала этого года там произошло не менее десятка аварий на теплосетях.