Инспекторам ДПС запретили отстранять пьяных судей от управления авто

Инспекторы ДПС утратили право отстранять от вождения пьяных судей и привлекать их к ответственности за нарушения. Соответствующие уточнения внесены в приказ МВД, который вступил в силу.

Отметим, ранее гаишники могли общаться с судьями на дорогах как с рядовыми водителями. По мнению авторов поправок, это создавало возможность давления на них.

Полицейским теперь позволено лишь рапортовать руководству о своих претензиях в адрес конкретного судьи. При этом направить его на медосвидетельствование инспекторам не разрешается.

Напомним, новый административный регламент ГИБДД вступил в силу 20 октября этого года. Одним из важных изменений стало возвращение пункта, разрешающего инспекторам проверять автомобили вне постов ДПС.