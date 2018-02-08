Проблемные объекты МЧС в Прикамье достроят в первую очередь

Объекты незавершенного строительства МЧС России по Пермскому краю будут включены в реестр первоочередных объектов незавершенного строительства. Такая договоренность была достигнута на встрече губернатора Пермского края Максима Решетникова с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимиром Пучковым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Встреча состоялась 7 февраля, во время поездки губернатора Пермского края в Москву на участие в коллегии МЧС России. Таким образом, планируется, что до 2020 года в Пермском крае будут достроены пожарное депо на четыре машино-выезда в Лысьве, а также жилой дом на 40 квартир для сотрудников и пожарное депо на четыре машино-выезда в Перми.

Максим Решетников отметил, что в Пермском крае идет системная работа по завершению строительства проблемных объектов и долгостроев. Например, в 2017 году в регионе более 500 семей получили возможность заселиться в свои квартиры. В эксплуатацию официально ввели два долгостроя "Камской долины", проблемные объекты "Правый берег" и ЖСК "Елькина".

Недавно краевая инспекция Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию еще одного проблемного объекта - Сиреневый бульвар, 5, в Чайковском.