Двоих югорчан убил в Леушинском районе скрывавшийся от правосудия поставщик наркотиков

Следователи раскрыли обстоятельства двойного убийства в югорском поселке Мортка, где нашли тела двоих охотников. Как оказалось, в сгоревшей охотничьей избушке скрывался от правосудия преступник, которому и вменяют убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Следователи поговорили с родными погибших. Из этих бесед выяснилось, что с разрешения владельца в охотничьем домике с конца лета 2016 г. жил находящийся в розыске преступник. Хозяин избушки держал это в тайне. В качестве платы он получал от беглеца часть улова и добытую на охоте дичь.

1 февраля беглеца "взяли" в Советском районе и доставили к следователю. На допросе задержанный рассказал, что 29 ноября 2017 г. он поссорился с одной из жертв, после чего выстрелил в югорчанина из ружья. Желая скрыть преступление, он убил и второго гостя, который стал свидетелем убийства. После он поджег домик и скрылся.

Ему предъявлено обвинение в убийстве. Он арестован. Кроме того, он является фигурантом дел о торговле наркотиками и "тяжелом" избиении жителя Кондинского района. Преступления он совершил в 2013-14 гг.