Алиев официально выдвинут кандидатом в президенты от правящей партии Азербайджана

Ильхам Алиев официально выдвинут правящей партией Азербайджана "Йени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") кандидатом на выборы президента, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Решение принято делегатами VI съезда партии. В рамках съезда Алиев рассказал о результатах деятельности партии за прошедший период.

Отметим, выборы в Азербайджане после переноса состоятся 11 апреля.

Как сообщало Накануне.RU, ожидается, что после выборов президента в Азербайджане спикер Госдумы Вячеслав Володинпосетит эту страну.